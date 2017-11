Empat insuficient del Llagostera contra el Peña Deportiva (0-0)

Era una final pels llagosterencs i l'empat deixa mal regust de boca al conjunt blaugrana. Davant el Peña Deportiva, penúltim classificat de la categoria, els d'Òscar Álvarez havien de sumar sí o sí els tres punts per començar a escalar en la carrera per la salvació. Els dos conjunts necessitaven la victòria i és per això que tot i l'empat a zero i la manca d'ocasions clares de gol ni Llagostera ni Peña Deportiva s'han tancat prioritzant així la defensa a l'atac. La primera part ha estat molt igualada i un xut de Gabarre que ha rebutjat Dennis ha estat la més clara pels blaugrana. Ja a la segona meitat, el mateix Gabarre ha tingut la més clara però novament el porter dels balears ha respost amb una bona intervenció. Al minut 62, els visitants es quedaven amb un home menys per l'expulsió de Pau però el Llagostera, tot i tenir un percentatge molt alt de la possessió de la pilota, ha pagat la falta d'idees per acabar sumant un punt insuficient. El proper cap de setmana els gironins visiten un altre rival directe, l'Atlètic Balears.