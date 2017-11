Knezevic i Vanessa Gidden tornen a Fontajau jugant amb el Campus Promete

En el darrer partit abans de l'aturada de seleccions, el Campus Promete va guanyar en el seu primer partit de lliga contra l'Estudiantes. L'equip de Logronyo trencava la seva ratxa de derrotes, sis de consecutives, en un partit on la seva màxima anotadora va ser Adrijana Knezevic. L'exjugadora de l'Uni havia tornat al Campus Promete, on ja havia jugat abans de passar per Fontajau i per la lliga turca, per reforçar un equip que semblava avançar disparat cap al descens. La victòria contra l'Estudiantes, ara cuer en solitari, no va frenar els responsables del Campus Promete, que han aprofitat l'aturada de la lliga per, en paraules d'Èric Surís, «girar com un mitjó» la plantilla que entrena Jorge Elurdoy. A més de Knezevic, el rival d'avui de l'Spar Citylift Girona ha fitxat una altra exjugadora de l'Uni de primer nivell, la pivot jamaicana Vanessa Gidden, la internacional per Montenegro Milica Jovanovic i està pendent de l´arribada d´una base grega, que avui encara no jugarà. «El partit és una incògnita perquè és un rival que ha canviat mitja plantilla amb quatre altes, algunes de ben conegudes aquí a Girona i de molta qualitat», explicava ahir al matí Èric Surís sobre un rival que «a partir d'ara serà un dels adversaris potents de la lliga encara que, de moment, estigui a la part baixa de la classificació».

Jugadores com Vanessa Gidden, clau en l'històric títol de lliga de l'Uni del 2015; la montenegrina Jovanovic, una veterana que pot jugar de 3 o de 4 i que ha passat per moltes lligues importants o la mateixa Knezevic redimensionen una plantilla que, entrenada per Jorge Elorduy, ja comptava amb peces com les interiors Leslie Knight, Laura Herrera i Sofía Silva (aquesta també ex-Uni) o l'escorta nord-americana Precious Hall. «No podem pensar que serà un partit fàcil», avisava ahir Èris Surís que no va poder comptar fins dijous amb María Conde i Shante Evans pels compromisos de seleccions. «Les setmanes llargues sense partits ens han anat bé perquè les jugadores es recuperin de petites molèsties», reconeixia Surís que, per altra banda, es va mostrar satisfet per la confirmació de la continuïtat de Núria Martínez: «És una gran professional i estava treballant molt bé s'hagués de quedar o no, però pel que fa al club està clar que és una gran alegria perquè sumem una gran professional i això és símptoma que el club va creixent i consolidant-se».