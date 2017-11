L´era Garrido a l´Olot comença amb un punt a Formentera

En el primer partit de Raúl Garrido com a entrenador de l'Olot el conjunt garrotxí ha sumat un punt de la seva visita al camp del Formentera. La principal novetat a l'onze va ser l'entrada de Micaló, propiciant així que Bláquez jugués en una posició més avançada. Fruit d'això ha arribat el gol de Marc Mas, que ha aprofitat una excel·lent assistència del de Besalú per resoldre en l'u contra u davant el porter local. Abans del descans, Ginard apareixia per salvar l'empat de Garmendia però no podia fer res, ja al segon temps, per aturar un penal molt rigurós que ha xiulat l'àrbitre per falta de Lluís Aspar dins l'àrea. El partit s'ha tornat a obrir i pràcticament a l'última jugada de l'enfrontament, Uri Santos ha tingut la victòria per l'Olot que ha tornat amb un punt de Formentera.