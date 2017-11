L'Uni derrota un incòmode Campus Promete a Fontajau

El proper objectiu de l'Spar Citytlift Girona és acabar la primera volta de lliga en els dos primers llocs de la classificació per ser cap de sèrie a la Copa i avui ha fet un pas més en aquesta direcció derrotant el Campus Promete a Fontajau (74-52).

L'equip de Logronyo s'ha reforçat per sortir de la zona baixa de la lliga amb jugadores de nivell com Knezevic, Gidden Jovanovic. Precisament, l'aler montenegrina del Campus Promete ha posat les visitants per davant amb dos triples seguits a l'inici del segon quart (18-19), però Rosó Buch ha contestat, de manera molt ràpida, també amb dos triples i des de llavors l'Spar Citylift Girona ha anat sempre per davant en el marcador.

Les gironines han disposat d'avantatges curts, normalment per sota dels deu punts, fins que en el darrer quart una zona amb Alminaite al centre i l'activitat de María Conde en atac han exagerat la diferència final contra un Campus Promete ja entregat.