El nou Olot de Raúl Garrido vol començar la remuntada a Formentera

Nous temps s'apropen per a un Olot que no té marge d'error. Amb l'arribada de Raúl Garrido en substitució de Martín Posse a la banqueta olotina, els de la Garrotxa han de començar a sumar de tres en tres si no volen veure com el seu camí a la categoria comença a ser una agonia. La primera pedra al camí és el Formentera. El conjunt balear, amb 17 punts, arriba al partit després d'encadenar dues victòries consecutives, tot i que a casa només ha guanyat un partit. Barnils, sancionat i Guzmán, lesionat, són les principals absències de l'Olot.