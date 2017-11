Piqué veu la cinquena groga i no podrà jugar a Mestalla

El defensa del Barcelona Gerard Piqué no jugarà la propera jornada a Mestalla contra el València, en veure una targeta groga a Butarque contra el Leganés que comporta sanció en ser la cinquena del campionat. Piqué va ser amonestat en el minut 28 en agafar en una acció del joc Nordin Amrabat. La baixa de Piqué deixa Ernesto Valverde amb només dos centrals per viatjar a València, el francès Samuel Umtiti i el belga Thomas Vermaelen, ja que l'argentí Javier Mascherano està lesionat. David Costas, central de 22 anys cedit pel Celta, podria ser el tercer central per completar la convocatòria. El madrileny Cuenca també té opcions. L'altre teòric central titular del Barça, Samuel Umtiti, també està a una targeta de complir el cicle de sanció.