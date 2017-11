El Salt Gimnàstic Club viu una jornada per emmarcar

La Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina va arrencar ahir a Salt amb una jornada maratoniana (10 hores) que va servir de classificatòria per definir els grups que han de formar les tres divisions en què es dividiran els 26 millors equips. La jornada va ser immillorable per als interessos del club local, el Salt Gimnàstic Club, que va aconseguir complir els objectius que s'havien fixat, és a dir, situar l'equip A a la Primera Divisió i el B a la Segona.

Un total de 30 equips disputaven aquesta fase classificatòria, que havia de servir perquè els 24 primers es dividissin en les tres categories que participaran en aquesta Lliga, de vuit equips cada categoria. La jornada es va dividir en diverses tandes i l'ordre anava definit segons la seva classificació a l'últim Campionat d'Espanya de Clubs. Així, el Salt B participava en la jornada matinal, mentre que l'A ho va fer en la segona tanda de la tarda, amb els vuit millors clubs.

Els resultats pel club saltenc van ser gairebé perfectes. El primer equip, amb quatre gimnastes internacionals, estava format per Nora Fernández, Laura Bechdejú, Marina González, Sara Coll, Laura Mora, Laia Q. Nogué i Bonnie Godino. Aquest equip va aconseguir la segona millor puntuació de la competició, la qual cosa va permetre'ls classifcar-se per a la Primera Divisió. L'actuació de les saltenques va ser molt bona, errant només en l'exercici de barra, en què no van estar gaire encertades, tot i que entra dins la normalitat a principis de temporada. Només van ser superades pel club balear Xelska, que es va endur la primera posició.

Per l'equip B les coses també van anar sobre rodes i, si el que volien era aconseguir la classificació per una de les altres dues categories, van aconseguir l'objectiu amb escreix, ja que la seva puntuació les va situar en novena posició, és a dir, les primeres de la segona divisió.

En l'aspecte organitzatiu va ser un èxit, i van rebre felicitacions per part de tots els clubs participants. A més, la retransmissió en streaming va ser seguida per 10.000 persones (en aquests casos es compta com a espectador aquell que s'hi està un mínim de mitja hora visualitzant) i amb espectadors de diversos indrets del món interessats en la gimnàstica.

Les properes cites seran a Gijón i Mallorca i la gran final es disputarà a Manresa.