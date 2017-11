Toti Bes guanya la seva quarta Transgavarres

Toti Bes suma una nova victòria a la Transgavarres, i ja en són quatre. L'exigent prova que uneix Palamós amb Girona a través de les Gavarres, ha estat el plat fort de la Cursa de Muntanya de Girona, que ha comptat amb una gran participació en totes les seves proves.



En un matí amb una temperatura ideal per a córrer, els corredors de la Transgavarres han sortit de Palamós amb el ferm objectiu de completar els 54 kilòmetres amb 2.000 metres de desnivell positiu que els separaven de Girona.



Els favorits han arrancat en les primeres posicions i de seguida el corredor veneçolà Samuel Dávila ha pres la iniciativa. Per darrera hi ha hagut intercanvis de posicions però l´incombustible Toti Bes ha agafat el segon lloc seguit d'Aleix Bautista i ha anat a la caça de Dávila.



Al kilòmetre 43 Bes s´ha situat en primera posició i ja no ha abandonat el liderat per apuntar-se el seu quart triomf consecutiu a la Transgavarres amb un espectacular crono de 4:19:43, que converteix el corredor local en el rei indiscutible de la prova. Samuel Dávila ha arriscat a la primera part de la cursa i finalment no ha pogut aguantar el ritme de Bes, però ha assolit una meritòria segona posició amb 4:24:07. El podi l´ha completat Aleix Bautista amb 4:30:39.





Rabionet i Ruiz guanyen el Trail

Victòria de Canimas i Pujol en l'Express

Elevada participació femenina

En categoria femenina elprometia ser molt emocionant i no ha decebut en absolut. Carla Ryan ha pres la iniciativa des del principi i semblava que Eli Gordón pagaria l´esforç de la victòria de la setmana passada a la Marató del Montseny. Ryan ha encapçalat la cursa amb solvència però a l´últim terç de la prova s´ha vist superada per Gordón, que s´ha imposat a la meta de Girona amb un temps de 4:47:28. Carla Ryan ha estat segona amb 4:53:32 i Cristina Vilarnau ha completat el podi amb 5:38:58.El Trail de 24 kilómetres amb 1.100 metres de desnivell positiu ha estat un autèntic espectacle amb un. Una victòria que buscava amb insistència els darrers anys. Rabionet ha comandat la cursa des de l´inici i malgrat arribar a tenir a Marc Pérez molt a prop, s´ha pogut apuntar una important victòria amb un crono d´1:52:36. Marc Pérez s´ha hagut de conformar amb la segona plaça amb 1:55:21 i Jordi Vilà ha tancat el podi amb 1:59:57.En fèmines la gran protagonista del Trail ha estatque ha dominat la cursa amb autoritat. Ruiz ha marcat un fort ritme des de l´inici i ha creuat la meta amb 2:21:29, per davant de Caitlin Fielder amb 2:23:39 i d´Anna Güell amb 2:30:21.La prova més explosiva de la CMG ha estat l´Express de 16 kilòmetres amb 600 metres de desnivell positiu, on el gironíha demostrat una vegada més la seva gran qualitat i s´ha imposat amb 1:10:44. Rajiv Marroig ha corregut a prop de Canimas però no l´ha pogut superar i ha entrat a meta amb 1:11:47, poc abans que Xavier Baqué, que ho ha fet amb 1:12:53. En noies la més ràpida ha estat una altra gironina, Judit Pujol, que ha guanyat amb 1:24:21, i a qui han flanquejat al podi Eva Montero amb 1:25.36 i Emily Collins amb 1:26:00.La setena edició de la CMG ha estat un èxit gràcies a la nombrosa participació femenina, que ha fregat el 40% a la cursa Express, i que ha congregat prop de mil atletes que no s´han volgut perdre una jornada espectacular amb el millor trail running. A més, el dissabte la plaça Sant Domènec va ser testimoni de les curses infantils. La cursa de muntanya de Girona estava adherida a la Catalonia Kids Cup i els nens i nenes d'entre 5 a 16 anys també han estat protagonistes. Ambient de gala el que hem viscut al llarg de tot el cap de setmana. La pròxima cita de Klassmark Trail serà el Trail Rocacorba del 28 de gener.