Abdelmounim el Joul i Marina Guerrero s´imposen en el Cros Ciutat de Girona

La banyolina Marina Guerrero i el lleidatà Abdelmounim el Joul es varen imposar ahir en la cita gironina del Circuit Gironí de Cros, que va reunir més d'un miler i mig de participants entre totes les categories al parc de les Ribes del Ter a la zona de Fontajau.

En categoria femenina, la petita de les germanes Guerrero, Marina, va liderar la prova des del primer momet i no va cedir el primer lloc fins al final, tot i que Zoya Naumov (AA Catalunya) i Irene Batlle (GEiEG) van seguir de prop la corredora banyolina del CA Manresa. Guerrero va acabar superant Naumov per 9 segons i la gironina Batlle per 15.

En la prova masculina, i davant l'absència dels dominadors habituals del circuit, els lloretencs Jonathan Romeo i Àngel Mullera, el jove Abdelmounim el Joul (Lleida UA) va dominar des del principi per guanyar de manera clara davant el primer sènior, Manuel Salvador (ISS Hospitalet), i del també promesa Jordi Pujol (AA Catalunya). La propera cita del Circuit Gironí serà el 3 de desembre a Salt.