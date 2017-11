El Barça farà un recurs contra les grogues a Suárez i Piqué a Leganés

El Barça vol recórrer contra les targetes grogues que van veure Gerard Piqué i Luis Suárez en el partit en què els blaugrana es van imposar per 0 a 3 al camp del Leganés aquest dissabte. La del central és la cinquena que veu a la competició i, per tant, no podria disputar el partit de diumenge que ve a Mestalla davant el València. La del davanter tot just és la segona que rep aquesta temporada en la competició domèstica.

Ara, els de Valverde ja pensen en el pròxim compromís de Lliga de Campions davant la Juventus, a Torí. Un empat dels culers els donaria la classificació matemàtica per els vuitens de final de la Lliga de Campions i ho farien, a més, com a líders de grup. Això faria que els blaugrana poguessin jugar la tornada de la següent ronda de la competició europea al Camp Nou.

Una desfeta a Torí faria que els dos equips empatessin a 10 punts i que el primer lloc del grup D es decidís en l'última jornada de la lligueta, quan el Barça rebrà l'Sporting de Portugal al Camp Nou i la vecchia signora visitarà el camp de l'Olympiacos.

Tot i la derrota, els de Valverde també es podrien classificar matemàticament per als vuitens de finals si l'Sporting de Portugal no aconsegueix superar a domicili l'Olympiacos.

Més complicat ho té el Reial Madrid per classificar-se com a primer de grup, tot i que una victòria dels de Zidane a Nicòsia demà davant l'APOEL ja els donaria la classificació per la següent ronda.

Per ser primers, però, hauran d'esperar que el Tottenham, que ja està classificat, no aconsegueixi guanyar cap dels dos partits que li queden. Demà al camp del Borussia Dortmund i en l'última jornada a domicili davant l'APOEL.

L'altre equip madrileny, l'Atlètic de Madrid, es veu obligat a guanyar dimecres al Wanda Metropolitano davant la Roma si no vol dir adeu en aquesta edició de la Lliga de Campions. Guanyar faria arribar els blanc-i-vermells com a tercers en l'última jornada. Tot el que no sigui una victòria dels de Simeone contra els italians donaria la classificació matemàtica a Roma i Chelsea i en funció dels resultats, fins i tot podria perillar la seva presència, com a consolació, a la Lliga Europa.

L'últim representant espanyol, el Sevilla, juga demà al Sánchez Pizjuán davant el Liverpool. Qui guanyi dels dos equips assolirà la classificació per a la següent ronda, tot i que als anglesos els serveix fins i tot l'empat. Una derrota dels de Berrizzo faria que els sevillans se situessin tercers de la lligueta si l'Spartak de Moscou guanya a casa davant el Maribor.