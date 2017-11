El Citylift Girona torna a sortir derrotat contra un gran per culpa dels petits detalls

El Liceo es va imposar ahir al migdia al Citylift Girona per 1-0 i deixa l'equip de Ramon Benito vuitè a la classificació amb 11 punts. Els gallecs tornen a coliderar l'OK Lliga al costat del Barcelona, tots dos amb 21 punts i el mateix gol average (+24 gols), però els culers per davant ja que es van imposar en el duel entre els dos equips disputat la setmana passada al Palau. El Barça havia perdut dissabte a Reus i el Liceo no va desaprofitar l'ocasió ahir, tot i que va haver de patir molt contra els gironins.

Els dos porters, Xavi Malián i Jaume Llaverola, van ser els grans protagonistes del partit. Les seves excel·lents intervencions gairebé deixen el marcador a zero. El Liceo va arribar i va insistir més, però el Girona va tenir molt perill a la contra. En aquest context, Marc Coy, quan s'entrava a la recta final del duel, va fer el gol decisiu amb un míssil marca de la casa. Una diana que tornava a deixar sense premi el Girona a la pista d'un gran, com li havia passat dies enrere al Palau. En aquella ocasió es va deixar escapar un 0-2 i un 1-3 a favor per cedir per 4-3. El pròxim partit del Citylift Girona serà a Palau el dimarts 28 de novembre contra el Noia. El duel arrencarà a les 9 de la nit.