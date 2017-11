Dos gols d´Álvaro amplien la ratxa de La Jonquera i li permeten progressar

La Jonquera - Sabadell B

Victòria de La Jonquera que li serveix per escalar posicions i prologar la bona ratxa. El protagonista del matx va ser Álvaro Fernández que, a part de transformar les dues dianes, va realitzar molt bon partit. Els de Màrmol van certificar el triomf a la primera part, en la qual van sortir molt endollats i en què el filial arlequinat es va veure superat. A la represa es van veure poques ocasions.



Manlleu - Llagostera B

El Llagostera B va perdre a Manlleu. L'equip de Salamero va fer una molt bona primera meitat, on només va fallar la manca d'encert. Els visitants van disposar d'ocasions clares per estrenar el marcador però no van ser capaços de transformar-les. Els locals, molt ben situats en el terreny de joc, van dedicar-se a ser sòlids a darrere i ser efectius cara a porteria. A la represa, un golàs de Uri Vila va fer ampliar diferències en el marcador. Després del gol local, la possesió de la pilota va ser completament del Llagostera B. Abde, en el tram final de l'enfrontament, va reduir distàncies en el marcador que van servir de poc ja que pocs minuts després, una pèrdua al mig del camp va suposar el 3-1 en el marcador.



Júpiter - Banyoles

Derrota per la mínima del Banyoles en un camp difícil, La Verneda. Va ser un matx poc vistós amb poques ocasions per part dels dos equips. Els dos conjunts van practicar un futbol directe sense un dominador clar. En el minut 31, Tacón va transformar una falta llunyana per tota l'esquadra. A partir del gol, el Júpiter es va dedicar a tancar-se al darrere i a aguantar el resultat, molt valuós contra un rival directe.