El Girona es queda a un pas d'igualar un 2-5 a Palau contra el Cerdanyola

El Citylift Girona va perdre ahir contra el Cerdanyola a l'OK Lliga Femenina un duel que hauria pogut acabar igualant en els instants finals, quan va ser capaç de pràcticament aixecar un 2-5. Els gols de Laia Castro i Carla Dorca en la recta final van donar ales a l'equip gironí que, veient-se només un gol per sota al marcador, va tenir l'empat en una falta directa a un minut per al final que Castro no va poder aprofitar. Aquesta mateixa jugadora havia sigut l'encarregada d'obrir el marcador molt aviat a favor de les locals, que abans del descans veurien la reacció del Cerdanyola per col·locar-se 1-3 i, tot just quan s'obria la represa, fent el quart. El Girona no es va donar per vençut i va estar a punt de protagonitzar una remuntada èpica. Finalment l'empat no va arribar i l'equip queda onzè a la classificació amb cinc punts, abans de jugar dissabte que ve a la pista del Reus (21.00).