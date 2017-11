L'accident on va morir Ángel Nieto va ser per no guardar la distància de seguretat

El casc descordat, una frenada "de cop", fars posteriors enfangats i una conductora que no va respectar els senyals de seguretat .... aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de l'atestat policial sobre l'accident de trànsit que va patir Ángel Nieto el juliol passat a Eivissa i que finalment va acabar amb la seva vida i al qual ha tingut accés la revista Interviú.

L'atestat conclou que la causa de l'accident va ser que la dona alemanya de 38 anys que va xocar amb el quad del pilot no va respectar la distància de seguretat, encara que ella nega aquest fet.

Interviú afegeix que el campió de motociclisme circulava amb els fars del darrere enfangats i amb el casc descordat, segons ha explicat una testimoni als agents que van acudir al lloc dels fets.

D'altra banda, els investigadors de l'accident es van trobar amb moltes dificultats per reconstruir el sinistre ja que la situació dels vehicles estava modificada quan van arribar al lloc. Els agents destaquen "l'absència d'empremtes i vestigis, que no van més enllà de la pròpia existència de danys materials d'escassa entitat a les unitats de trànsit", publica la revista.

Tal com es llegeix en l'atestat policial, l'accident es va produir perquè la conductora del Fiat que va xocar contra el quad "no es va adonar de la reducció de velocitat amb la qual circulava el vehicle davanter i li va donar abast, fent que el seu conductor sortís projectat cap a la part davantera ". Segons l'informe policial, Nieto "es va precipitar contra el terra, sortint el seu quad de la via", i impactant "lleument", ja sense el seu conductor, contra un camió.

Interviú explica que la dona, conductora habitual i resident a l'illa des de fa anys, ha apuntat en la seva declaració altres possibles causes del sinistre: "No he pogut veure els llums del fre". La veritat és que la Guàrdia Civil, que ha confirmat que Nieto portava el casc "ja, però descordat" en el moment de l'accident, recull en els seus informes que "tant la llum de posició posterior com la llum de frenada" del quad que conduïa el campió "es trobaven tapades per fang, impedint la seva visualització pels altres usuaris de la via".

L'accident

L'accident es va produir cap a 2/4 d'11 del matí del 26 de juliol d'enguany. Pocs minuts després, una ambulància medicalitzada va sortir des de la Clínica Nuestra Señora del Rosario cap al lloc del sinistre, situat a uns 50 metres de la bòbila de la carretera de Santa Gertrudis. L'UVI mòbil va arribar a aquest punt a les 10.39 hores i l'equip mèdic va atendre Nieto al lloc dels fets i va preparar el seu trasllat.

L'ambulància es va posar en marxa a les 11.05 i va arribar a la Policlínica Nostra Senyora del Roser a les 11.23. El primer que van fer els metges va ser practicar una incisió en el crani per la qual van introduir un sensor per mantenir controlada en tot moment la pressió intracranial. Finalment, però, el pilot no va poder superar les ferides que es va produir i va acabar morint el dia 3 d'agost a la Clínica Nuestra Señora del Rosario.