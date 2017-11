El Llagostera no troba recursos en atac i empata amb el Peña Deportiva

El Llagostera afrontava el partit contra la Peña Deportiva com una final anticipada. Davant el penúltim classificat, jugant a casa i després de dues derrotes consecutives, el conjunt d'Òscar Álvarez necessitava sí o sí els tres punts per retallar distàncies, en aquest cas, amb l'Atlètic Balears, el primer equip que avui en dia mantindria la categoria. Tot i jugar l'última mitja hora amb superioritat numèrica, els blaugrana, que en aquest període de temps va dominar per complet la possessió de la pilota, no van aconseguir superar la sòlida defensa del conjunt balear. Òscar Álvarez va dir a la roda de premsa posterior al partit que els jugadors i el cos tècnic estan compromesos a tirar la situació endavant tot i que «en el futbol el que manen són els resultats».

En el primer quart d'hora de partit el duel va estar molt igualat, encara que el conjunt visitant semblava tenir més controlada la situació. No obstant, la ocasió més clara, al minut 15, la tenia Gabarre quan, amb poc angle i un pèl forçat, enviava un fort xut que rebutjava a córner. En aquesta mateixa acció, el defensa Navarro es lesionava i havia de ser substituït. Va tenir uns minuts d'inspiració ofensiva el conjunt llagosterenc, però van ser gairebé un miratge al primer temps. No obstant, en defensa, els blaugrana tampoc patien gaire. Els dos equips, conscients del que es jugaven, van oferir un enfrontament amb moltes centrades laterals i pocs riscos defensius, però sense renunciar a buscar el primer gol del partit. Tot i que les ocasions eren escasses, el partit tenia ritme i intensitat. En el tram final de la primera meitat el Llagostera va prendre el control de la pilota i del partit, però no estava encertat amb l'última passada, tot i arribar amb relativa comoditat a la zona de tres quarts de camp.

El guió al segon temps seguia el que s'havia preestablert al final de la primera meitat. Joc igualat, amb lleuger domini d'un Llagostera que no aconseguia definir amb perill les accions ofensives. La primera gran ocasió va sortir dels peus de Gabarre quan, amb un xut des de l'àrea gran en una posició franca, no va trobar la col·locació precisa i era rebutjat amb els punys per Dennis, que amb aquesta ja havia desbaratat dues bones fuetades al davanter aragonès. A l'hora de joc, el visitant Pau era expulsat per doble targeta groga després de fer-li una falta per darrere a Javi Chica.

El Llagostera, que ja estava sent lleuger dominador amb un home més, amb superioritat numèrica tenia mitja hora per davant per intentar obrir el marcador i sumar tres punts vitals. No obstant això, els d'Òscar Álvarez no aconseguien desencallar el partit. Els costava molt desfer-se de la sòlida defensa del Peña Deportiva i l'únic recurs eren les centrades laterals, que en la gran majoria de casos no trobaven rematador. Només Gabarre, al minut 75, va aconseguir connectar una centrada de Guichón però el seu cop de cap va sortir molt per sobre el travesser. Des d'aleshores els blaugrana van tenir el control absolut del partit però van tornar a pagar la falta d'idees en atac. A l'altra àrea, l'única arribada del conjunt balear va ser un xut de Pepe que va sortir alt.

Al final, els d'Álvarez no van poder desigualar l'empat amb el qual s'havia iniciat el partit i es van haver de conformar amb un empat. El proper cap de setmana visiten un altre rival directe, l'Atlètic Balears, però abans, dimecres, disputaran les semifinals de la Copa Catalunya al camp de l'Horta.