Maffeo rep el premi al futbolista catala amb més projecció

El jugadador del Girona Pablo Maffeo ha rebut aquest vespre a Barcelona el premi al jugador catala amb mes projecció. El guardó forma part de la Gala del futbol català, organitzada per la Federació. Maffeo, de 20 anys, està cedit a Montilivi pel Manchester City per tercera vegada i ha protagonitzat una gran evolució amb el Girona. Ara, a Primera, és una peça bàsica en el bloc de Pablo Machín. La gala també premiarà el Girona FC per l'ascens a la màxima categoria i a Xavi Ferrón (Figueres) com a autor del millor gol del futbol català el curs passat en un partit contra el Vilassar. Per la seva banda Andreu Plaza (Barça) rebrà el guardó al millor tècnic de futbol sala.





El 'Premi del Jurat' obre la #GalaEstrelles. El @GironaFC rep el guardó en reconeixement per l'ascens a Primera Divisió pic.twitter.com/Mk9JEiNaBR — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) November 20, 2017