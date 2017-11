Medina fa un doblet en la remuntada del Palamós contra un rival directe

Era una final davant un rival directe que no es podia perdre i tot i que els de Vicenç Fernández van haver d'aixecar un 0 a 1, la quarta victòria a la Lliga va ser una realitat. Perdre significava entrar en descens i encarar un tram final d'any de vertigen amb enfrontaments davant l'Europa, Prat i Hospitalet immersos en un estat d'ànim delicat.

El Gavà va posar la por al cos a la parròquia palamosina perquè amb molt poc va marxar al descans amb avantatge en el marcador, gràcies a una bona definició de l'atacant Kyeremeh, que dins l'àrea va enviar l'esfèrica lluny de l'abast de Quintanas. L'exporter de l'Olot, que ahir tornava a la titularitat després de quatre jornades d'absència per lesió, va comprovar com en l'única arribada amb cara i ulls dels blaugrana, aquests mostraven una efectivitat del cent per cent. L'oportunitat més clara pels baix-empordanesos va arribar en l'últim sospir del primer temps, quan l'omnipresent Narcís Barrera va gaudir d'una immillorable ocasió per empatar el matx, però la seva rematada amb el cap la va treure amb els peus l'exporter del Llagostera, Pol Busquets.

El desànim s'apoderava d'una grada que era conscient que perdre el cinquè partit com a local i fer-ho davant un rival directe era quelcom inadmissible si es volia aspirar a la permanència. Els del Baix Llobregat no oferien gaires problemes i si ho feien trobaven un segur i inspirat Quintanas sota pals, la realitat, però, és que a l'altra àrea els palamosins tampoc posaven en excessius problemes el ganxó Pol Busquets. La decoració del partit va canviar per complet al minut 71, quan el central Botxi va enviar una pilota en profunditat cap al davanter Medina, que va entrar a l'interior de l'àrea i quan es disposava a encarar Busquets, el defensa Éric Pujol el va fer caure. Segona targeta groga, expulsió i penal transformat per Medina.

Pocs minuts més tard, els locals aprofitaven la superioritat numèrica i l'empenta de l'empat per fer el 2 a 1, obra de Barrera, després d'una assistència d'un combatiu Isma Traoré. El partit va quedar vist per a sentència i la remuntada va ser un fet, quan a manca de cinc minuts per al final, un contraatac va acabar amb Barrera al límit de l'àrea gavanenca. El torderenc va veure en una bona posició el golejador Medina, que no va perdonar la sentència. Diumenge que ve (12 h) al Nou Sardenya els de Vicenç Fernández visitaran l'Europa. El repte del conjunt palamosí serà desmentir les estadístiques que diuen que després d'una victòria el Palamós perd el següent partit.