Un penal molt rigorós evita que Garrido debuti amb l'Olot amb victòria

L'era Raúl Garrido a la banqueta olotina va començar ahir al migdia amb un empat al camp del Formentera. L'Olot, amb molta necessitat de victòria, va fer una gran primera part, en què es van avançar amb un gol de Marc Mas, però un penal molt discutible a la represa va suposar que els gironins tornessin amb un punt cap a la Garrotxa.

Moguts per la necessitat, l'Olot va sortir sobre el terreny de joc de Sant Francesc amb ganes de tirar endavant la situació. La igualtat va regnar en els primers minuts de la primera meitat i les ocasions de gol van tardar a arribar. Amb Toril i Marc Mas com a referència ofensiva i Hèctor Simon com a organitzador, la principal novetat de Raúl Garrido a l'onze titular va ser l'entrada de Micaló. Amb ell al camp, Blázquez va tenir més incidència en atac i ell va ser l'autor de l'assistència del primer gol del partit. Abans, va posar una molt bona centrada per a Toril, que rematava alt. A la mitja hora de joc, l'assistència del jugador de Besalú tindria incidència directa en el resultat. Excel·lent passada de Blázquez per a Marc Mas que, sol davant el porter local, resolia i marcava amb un xut ajustat al pal. En l'últim quart d'hora del primer temps tornava a aparèixer Ginard. El porter balear evitava, al minut 43, una clara ocasió de Garmendia per mantenir l'avantatge olotí amb el qual s'arribaria al descans.

Després d'un molt bon primer temps de l'Olot, a la represa el Formentera va posar una marxa més i va aconseguir empatar. Ho faria gràcies a una diana de Juan, que transformava un penal molt rigorós comès per Lluís Aspar, que va carregar de manera totalment legal sobre el davanter local. La diana local va obrir el partit i qualsevol dels dos equips podria haver sumat els tres punts. Uri Santos, al tram final, va tenir la victòria però un defensa del Formentera va estar providencial per evitar la victòria dels garrotxins, que el proper cap de setmana rebran la visita del líder, el Mallorca.