El Peralada guanya el primer partit com a visitant a Segona B

Segona victòria seguida del Peralada, la primera de la seva curta història a Segona B com a visitant, per confirmar que les bones sensacions dels darrers partits també es visualitzen amb resultats. L'equip d'Arnau Sala es va imposar en un dels estadis més complicats de la categoria i ho va fer sabent patir a la primera part i generant prou ocasions per haver sentenciat abans a la segona. El protagonista del partit va tornar a ser Joel Arimany, l'encarregat d'obrir el marcador poc abans del descans, i que va haver de ser substituït després de rebre un trau important a la cella en la recta final. En el descompte Cesc Clotet va sentenciar.

La gesta del Peralada té encara més valor si s'explica que l'Alcoià vivia el millor moment de la temporada i es veia a tocar de la zona de promoció d'ascens. L'equip d'Arnau va apostar d'inici pel joc ràpid i de toc i va gaudir de la primera ocasió per mitjà de Kevin Soni, que va disparar des de lluny lleugerament desviat. Els locals, mentretant, es veien obligats a realitzar el primer canvi (17 ') a la defensa per la lesió de Cristian Galas. A mesura que avançaven els minuts, l'Alcoià va apoderar-se del control de la medul·lar i va començar a generar perill per les bandes. Gato hauria pogut marcar, però no va arribar per centímetres a la pilota servida per l'extrem Jose García.

Amb tot, l'ocasió més clara dels locals va ser per a Mario Fuentes a la sortida d'un córner. La seva rematada la va escopir el travesser. En l'acció posterior es va avançar el filial del Girona. Kevin Soni va disparar amb potència des de lluny. La pilota rebutjada per Koke Vegas la va aprofitar, lliure de marca al segon pal, Joel Arimany, que en l'anterior jornada ja havia sigut determinant fent el gol de la victòria contra el Llagostera. La primera part va agonitzar amb una altra situació perillosa per al Peralada. Albert Estellés va executar una falta directa que va obligar Koke a intervenir.

La pressió inicial de l'Alcoià a l'inici del segon acte es va anar diluint i el conjunt gironí va prendre el control i hauria pogut ampliar la diferència amb un altre potent xut de Kevin Soni des de fora de l'àrea. La fluïdesa ofensiva de l'Alcoià tampoc va millorar amb la incorporació de l'equatorià Hernán Lino. Kevin Soni, sol dins l'àrea, va tornar a perdonar el segon. Lino, mentretant, era expulsat a vuit minuts del final per propinar un cop de colze a Pablo Carbonell que va deixar en inferioritat l'equip local en els minuts finals. En el temps d'afegit, Clotet va resoldre un u contra u amb Koke Vegas i va establir el definitiu 0 a 2.

Arnau va haver de substituir en la recta final Joel Arimany per un trau important a la cella. El van embenar de manera espectacular i li van posar sis grapes, a l'espera de fer-li avui alguna prova un cop l'equip ja hagi tornat a Peralada. Arnau Sala va explicar que «feia setmanes que vèiem que les sensacions eren bones. Hem aconsguit una victòria important, de prestigi, que va molt bé a l'equip». El tècnic del Peralada va destacar el bon treball de tot el bloc «contra un rival que estava en un gran moment» i va assegurar que «hem tingut tres o quatre bones contres que ens podien haver permès sentenciar molt abans».