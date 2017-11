Sergio Ramos pateix una fractura del nas però no anirà al quiròfan

El capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, va patir dissabte durant el partit davant l'Atlètic da Madrid una fractura de l'os del nas després que Lucas Hernández li proporcionés una dura puntada de peu en la disputa d'una pilota. De moment, el central andalús no s'operarà i estarà 10 dies de baixa. Per tant, es perdria el partit de Champions davant l'APOEL i el partit de Lliga contra el Màlaga al Santiago Bernabéu. Ramos tornaria per disputar el següent partit de Lliga al Nou San Mamés davant l'Athletic i jugaria els següents partits amb una màscara portectora.