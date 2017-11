El València castiga la mala punteria de l'Espanyol

L'Espanyol va ser millor que l'equip entrenat per Marcelino durant la major part del partit. L'única nota negativa local va ser la lesió de Baptistao al minut 12, però tot i la baixa del brasiler els pericos no van veure ressentit el seu joc d'atac davant un València que va afluixar la seva empenta inicial i va cedir el protagonisme.

A partir del minut 20, els locals van gaudir de diverses de les seves ocasions més clares. Una primera de Piatti, que va enviar la pilota als núvols després d'una passada de Sergio García. Poc després, el davanter català va provar un xut que va topar amb la defensa valenciana. El València amb prou feines atacava la porteria del gironí Pau López. El jove porter només es va preocupar d'alguna centrada sense perill.

Als de Quique Sánchez Flores només els faltava punteria i les millors ocasions van arribar a les acaballes del primer temps. En el minut 36, Gerard Moreno va enviar la pilota a la base del pal després d'un excel·lent control. En el 41, Darder també va estavellar un xut al pal esquerre. L'Espanyol ho feia tot bé, menys marcar. I el València no exhibia la brillantor habitual fora de casa.

La defensa i la medul·lar de Marcelino tenia seriosos problemes per contenir el futbol blanc-i-blau. El seu atac estava espès i les seves instruccions al descans no van millorar l'escenari en la represa. No hi havia ni rastre del València, que arribava a Cornellà com el conjunt més golejador a domicili de Primera i cap jugador rival obligava a fer lluir Pau. Per la seva banda, l'Espanyol mantenia el guió d'ocasions sense èxit.

Un mal guió, perquè el futbol va de gols i ho va deixar clar el València. Just quan el partit va arribar a un punt de màxima tensió, amb el domini local clar, i Marcelino expulsat després d'una discussió amb Quique, Kongodbia va marcat en el minut 69. La pilota va arribar al francès en la frontal i va signar un xut letal. Marcelino no podrà ser a la banqueta valencianista diumenge que ve en el partidàs contra el Barça.

El gir, totalment inesperat, va obligar l'Espanyol a afinar el seu futbol vertical i va permetre als visitants mantenir una aposta més conservadora i van trobar la sentència amb un gol de Santi Mina en el minut 82, que va frustrar, i no pas poc, els catalans.