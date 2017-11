Alfons Alzamora: experiència per aportar sense la necessitat d´anotar

En el projecte a foc lent que està cuinant Quim Costa al sènior de l'escola de Marc Gasol, Bàsquet Girona, és complicat que un jugador estigui gaires minuts en pista. L'experimentat tècnic ha tornat a Fontajau per formar jugadors a través d'un estil de bàsquet molt intens on és molt complicat que cap jugador de l'equip, per important que sigui, disposi de 38 minuts per treballar-se una estadística individual enlluernadora. «Si volem jugar un bàsquet ràpid, un bàsquet agressiu i de màxim ritme difícilment ningú pot jugar més de 24 o 25 minuts», explicava Costa en una entrevista en aquest diari sobre filosofia que està aplicant en un equip amb molts jugadors i un parell de veterans: el seu fill Xavi i el pivot Alfons Alzamora, campió de l'Eurolliga amb el Barça que entrenava Svetislav Pesic el 2, i que els seus 38 anys, i després d'una llarga carrera a l'ACB i la LEB Or, ha acceptat seguir en actiu per donar un cop de mà al Bàsquet Girona aprofitant que viu a Calonge.

«Si fitxes jugadors amb experiència en un equip jove, però no són didàctics i tenen un punt d'egoisme això acaba sent contraproduent. I tant l'Alfonso (Alzamora) com el Xavi (Costa) tenen aquest punt didàctic i no són gens egoistes», explicava Quim Costa sobre el pivot, a qui ell ja coneixia personalment des de la seva etapa al Barça B i júnior on «sent molt jove ja tenia certs matisos didàctics». I, ara, passades unes jornades, Alfons Alzamora aporta al grup «moltes coses que als joves encara els falta aprendre». Un detall d'aquests, potser complicat d'entendre per a jugadors molt joves, és com ser important per a l'equip sense la necessitat de fer molts punts. Dissabte, en el darrer partit del Bàsquet Girona el grup C de Lliga, Alzamora va ser el jugador més valorat, tot i anotar només sis punts i un sol tir de camp. Aprofitant més que bé els minuts que va estar en pista contra el Sant Josep, només 23, Alzamora es va enfilar fins als 30 de valoració: 1/1 en tirs de dos, 4/6 en tirs lliures, 12 rebots, sis faltes rebudes i unes notables 9 assistències per a un pivot gros com és el jugador nascut a Palma de Mallorca el maig del 1979. El jugat contra el Sant Josep, no és el partit en què més ha valorat Alzamora aquesta temporada, fa dues setmanes va valorar 35 contra l'Arenys en només vint minuts pelats (fent 17 punts), però sí el que demostra més clarament la importància que pot arribar a tenir en un partit de bàsquet un jugador que només tira un sol cop a cistella.