Avui, Madrid i Sevilla busquen fer un pas cap a vuitens de final

Madrid i Sevilla poden accedir avui als vuitens de final de la Lliga de Campions si guanyen el seus partits al camp de l'Apoel de Nicòsia i al Sánchez Pizjuán contra el Liverpool, respectivament. Els blancs encaren el partit sense Ramos, per la fractura al nas que es va fer contra l'Atlètic en el derbi madrileny de dissabte, i en ple debat sobre l'eficàcia golejadora dels seus davanters. En defensa, Nacho ocuparà el lloc de Ramos. Per la seva part, el Sevilla rep un Liverpool en un partit que classificarà un dels dos equips per la següent ronda si l'Spartak de Moscou perd contra el Maribor i hi ha empat al Sanchez Pizjuán. Els anglesos arriben en un gran moment de forma i amb Coutinho brillant.