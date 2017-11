Òscar Álvarez es jugarà el càrrec en la visita del Llagostera al Balears

Òscar Álvarez es jugarà el proper diumenge al camp de l'Atlètic Balears (12.00) el seu càrrec d'entrenador del Llagostera. De moment el tècnic té una setmana més de coll per intentar redreçar el rumb de l'equip blaugrana, situat en zona de descens i a 4 punts de la salvació. Álvarez, la setmana passada, ja va començar a insinuar públicament la possibilitat que el destituissin pels mals resultats (de fet, ell mateix havia dit als jugadors que així seria si no eren capaços de guanyar diumenge un rival directe com el Peña Deportiva). Aquell partit va acabar amb un empat sense gols que no satisfeia a cap equip i que mantenia els llagosterencs enfonsats, però a pesar d'això, el director esportiu, Oriol Alsina, té decidit donar-li un partit més. Un altre factor per no fer el canvi ara és que demà el Llagostera té partit: visita el camp de l'Horta per disputar-hi la segona semifinal de la Copa Catalunya. Si supera aquesta ronda contra un rival de Tercera el seu rival a la final serà el Cornellà.

Álvarez ha sigut aquests darrers anys la mà dreta d'Alsina, amb qui va compartir la banqueta del primer equip fins a la temporada passada. Des de l'estiu és el primer entrenador blaugrana, tot i que sense gaire fortuna. En quinze jornades el Llagostera només ha pogut guanyar tres partits, i en els darrers cinc duels només ha pogut sumar dos punts, precisament al Municipal, contra dos rivals directes, l'Aragó (2-2) i el Peña Deportiva (0-0). El retorn al camp de Llagostera (fins el curs passat l'equip jugava a Palamós) no ha sigut gens reixit: només hi ha guanyat un partit, contra l'Elx (2-1), precisament un dels clars aspirants a lluitar per l'ascens.

Alsina no té gaires ganes de fer el canvi a la banqueta perquè Òscar Álvarez és un home de la seva més absoluta confiança, tot i que tampoc es podrà quedar inmòbil si els resultats no es capgiren aviat. En aquest sentit el partit de diumenge al camp del Balears serà de caixa o faixa: l'Atlètic és un altre rival directe, precisament el que ara marca la permanència amb 17 punts, 4 més que els blaugrana. Una nova derrota podria ser molt greu, perquè allunyaria encara més els gironins de la salvació.

Una de les incògnites seria veure qui, arribats al cas d'una hipotètica destitució d'Òscar Álvarez, es faria càrrec de l'equip. Ara mateix no sembla que Oriol Alsina estigui disposat a assumir de nou aquesta responsabilitat i es decantaria més per buscar un entrenador de fora del club, amb l'objectiu de revitalitzar el vestidor.