Rubiales deixa l'AFE per optar a ser el president de la Federació Espanyola

Luis Manuel Rubiales va confirmar la seva renúncia voluntària a la presidència de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), en la qual el substituirà David Aganzo, per presentar la seva candidatura a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

«Jo tinc clar el que faré, no serà gens precipitat, però hi ha coses que no depenen de mi. Aquest acord s'ha fet després de madurar-lo per veure si després d'una dimissió, bé per una moció de censura, o per mitjans jurídics amb el recurs del Consell Superior d'Esports (CSD), es busqui una fórmula», va dir Rubiales, sobre com pot arribar al càrrec que s'ha proposat assolir.