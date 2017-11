Valverde s'emporta tots els disponibles per jugar a Torí

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, va convocar ahir tots els disponibles, més el porter del Barça B Adrià Ortolà, per buscar contra el Juventus italià el seu pas als vuitens de final de la Lliga de Campions. El conjunt català només necessita un empat demà, a Torí, per classificar-se per a la ronda següent com a primer de grup. El Barça s'entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit i, just abans, Ernesto Valverde i Ivan Rakitic parlaran en roda de premsa.

Per aconseguir-ho, Valverde ha convocat un total de 19 futbolistes ja que també ha cridat Ortolà com a tercer porter de l'expedició blaugrana. Al costat d'Ortolà han entrat a la llista tots els disponibles del primer equip: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Vermaelen, Piqué, Aleix Vidal, Umtiti, Jordi Alba, Digne, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Paulinho, Messi, Deulofeu, Paco Alcácer i Luis Suárez. Es queden fora de la convocatòria els lesionats Ousmane Dembélé, Rafinha Alcántara, Arda Turan, Sergi Roberto, André Gomes i Javier Mascherano.

Un d'aquests lesionats, el turc Ardan Turan, hauria fet saber al Barça la seva voluntat de deixar e club aquest proper gener en el mercat d'hivern. El jugador no compta gens per al tècnic Ernesto Valverde.