Champions League: Juventus vs Barça: horari i on veure el partit

Champions League: Juventus vs Barça: horari i on veure el partit

El Barça buscarà avui a l'inexpugnable Juventus Stadium com a mínim un empat per acabar com a primer del grup D de la Lliga de Campions i, a falta d'una jornada, assolir l'accés als vuitens de final en una posició de privilegi. Davant tindrà una Juventus que no perd al seu estadi en competició europea des del 2013.

L'equip d'Ernesto Valverde va tenir la classificació al seu abast en el partit contra l'Olympiacos a Atenes, però l'empat a zero gols li va impedir assegurar-se l'accés. I ara, a falta de dues jornades, el Barça ho té tot a favor seu però encara no té res segur. Tancarà la lligueta al Camp Nou el 5 de desembre contra l'Sporting de Portugal en un duel que podria ser irrellevant, o bé en el qual s'ho hagi de jugar tot a una carta. Dependrà del resultat d'aquest vespre.

El Barça torna a l'estadi torinès, on el curs passat va viure un dels pitjors moments de la temporada, en caure 3-0 en l'anada dels quarts de final de la Champions. Un resultat que va ser definitiu, perquè la tornada al Camp Nou va acabar sense gols (0-0) i va significar l'eliminació de l'equip català.

Aquesta temporada, però, el blaugrana es van venjar: victòria per 3-0 en l'inici de la fase de grups de la Lliga de Campions. Un resultat que va situar el Barça líder des del primer partit, una ubicació que no ha abandonat.