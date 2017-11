Ciclistes amb l'etiqueta «d'ambaixadors de la pau»

El Centre Peres per la Pau és una organització creada pel Shimon Peres, antic primer ministre d'Israel i premi Nobel de la Pau mort l'any passat, i la setmana passada va ser l'escenari d'una recepció a tots els membres de l'Isreal Cycling Academy on van ser nomenats «ambaixadors de la pau». El fill de Shimon Peres, Chemi, va ser l'encarregat de destacar el vessant social d'un equip que té corredors de tres religions diferents: cristians, jueus i musulmans, com el campió turc de contrarellotge Ahmet Örken. El 90% del pressupost de l'equip prové de «donacions filantròpiques», començant per la dels seus dos propietaris: l'israelià Ron Bar On i el canadenc Sylvan Thomas.