Girona: porta d'entrada d'Israel al ciclisme d'elit

El 4 de maig del 2018, d'aquí a poc més de sis mesos, el Giro d'Itàlia començarà amb una contrarellotge de 10 quilòmetres pels carrers de la ciutat vella de Jerusalem. Israel acollirà les tres primeres etapes de la prova tot i la falta de tradició en el ciclisme d'elit del país hebreu que ara, amb un projecte molt ambiciós, intenta superar l'Israel Cycling Academy. Un equip professional que té la seva base a Girona i que, a més de servir de plataforma perquè els fins ara desconeguts ciclistes israelians treguin el cap a l'elit, ha fitxat gent de nivell com l'alacantí Rubén Plaza (Orica), el belga Ben Shermans (BMC) o l'italià Kristian Sbaragli (Dimension Data) per aconseguir els resultats suficients que convencin els organitzadors del Giro d'Itàlia que l'Israel Cycling Academy ha de ser el 4 de maig a la línia de sortida. «No tenim la confirmació que serem al Giro, però és un gran objectiu per a nosaltres i estic convençut que ho aconseguirem», explica Tsadok Yechezkeli en nom del primer i únic professional de la història del ciclisme d'Israel que, amb un pressupost per sobre dels cinc milions d'euros (el 90% de «donacions filantròpiques») compta amb vint-i-quatre ciclistes de setze nacionalitats i tres religions diferents.

En els seus primers passos, l'Israel Cycling Academy es va establir a Lucca (Itàlia), un dels habituals punts de referència per a molts equips, però des de fa uns mesos van canviar la seu a Girona. I Yechelskeli no té cap dubte que l'han encertat. «Girona és el lloc ideal per a un equip ciclista, perquè té bon clima, bones carreteres i molt menys trànsit que a Lucca, on és més perillós sortir a entrenar», explica l'israelià, que recorda bé com «Armstrong o Hamilton ja es van instal·lar aquí i molts altres ciclistes han anat fent el mateix».

L'àmplia història de la cultura jueva a Girona tampoc ha passat per alt als responsables d'un equip que tenen ben present la història del seu país. L'any passat, l'equip encara era massa poc potent com per poder aspirar a disputar el Giro però, en canvi, van ser a Itàlia en l'etapa que servia d'homenatge a Gino Bartali. El mític ciclista italià que, tot i ser considerat un dels grans ídols esportius de la Itàlia de Mussolini per les seves victòries al Tour i al Giro, va tenir una participació clau en una xarxa que va salvar 800 jueus de caure a les mans dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. «Els nostres corredors van anar de Florència a Assís com a homenatge a Bartali», explica Tsadok Yechezkeli abans de recordar que, just la setmana passada, en un acte al Centre Peres per la Pau, el mateix fill de Shimon Peres, Chemi, va rebre tots els integrants de l'Isreal Cycling Academy per nomenar-los ambaixadors de la pau al món. «Tenim corredors dels cinc continents i tres religions diferents, hem fitxat el campió de contrarellotge turc (Ahmet Örken), que és un corredor amb molt potencial, i pensem que el ciclisme pot ajudar a establir bones relacions entre Israel, Turquia i la resta del països. Som un projecte molt especial, de ciclisme i de pau», relata el responsable de l'equip israelià.



L'exemple de Ran Margaliot

Dins de la poca tradició del ciclisme professional a Israel destaca el nom de Ran Margaliot. L'actual director de l'Israel Cyclng Academy va ser ciclista professional, company d'Alberto Contador al Saxo Bank, fins que una conversa amb el seu llavors director, el reconegut antic ciclista danès Bjarne Riis, li va servir per comprendre que «mai arribaria a disputar un Tour de França». Ara, amb tot just 29 anys, Margaliot està al capdavant d'un projecte que vol aconseguir ampliar la base del ciclisme d'Israel per aconseguir que la nova fornada pugui arribar allà on ell no va poder: disputar un Giro d'Itàlia i, qui sap si en un futur, potser el Tour de França. La idea va ser de Margaliot i la capacitat financera de Ron Bar On, un home de negocis israelià, i del milionari filantrop canadenc Sylvan Adams. Entre els tres han fet créixer un projecte que, amb la perspectiva del Giro d'Itàlia que sortirà de Jerusalem, aquest any ha doblat el seu pressupost.

Ara, l'Israel Cycling Academy sí que té una estructura potent a la seva base de Girona. Entre corredors, tècnics i personal auxiliar mou més de cinquanta persones amb una estructura que, ara sí, pot obrir la porta perquè corredors com, per exemple, l'actual campió israelià Roy Goldstein, arribin fins allà on no va poder Ran Margaliot. Goldstein ja està entrenant-se a Girona i no dubta que «el projecte de l'Israel Cycling Academy és una gran oportunitat perquè puguem competir al costat dels millors del món. Treballarem molt fort per complir somnis com disputar el Giro d'Itàlia; estic convençut que és possible». La decisió dels equips que competeixen al Giro d'Itàlia es farà pública al mes de gener però els responsables de l'equip estan convençuts que gent com Rubén Plaza (guanyador d'una etapa del Tour del 201) o Ben Hermans brillaran prou perquè ningú dubti que han de ser a Jerusalem el pròxim 4 de maig.