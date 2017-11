El Llagostera s´enfrontarà al Cornellà a la final de la Copa Catalunya

Un gol de Maymí al minut 30 gràcies a un potent xut que ha desviat la defensa de l'Horta al fons de la porteria d'Andrés Díez ha donat aquest vespre la classificació per a la final de la Copa Catalunya al Llagostera. Els blaugranes han marcat quan més malament ho estaven passant, davant d'un rival de Tercera divisió, i han sabut mantenir l'avantatge gràcies a les bones aturades del seu porter, Juan Flere, que ja va ser l'heroi en l'anterior eliminatòria, quan el Llagostera va eliminar el Girona als penals. El rival en la final serà el Cornellà, que la setmana passada es va desfer del Nàstic. L'equip d'Òscar Álvarez, amb la victòria, guanya moral per afrontar la sortida de diumenge al camp de l'Atlètic Balears en un partit molt trascendent de Segona B: els illencs marquen la permanència, que ara els blaugranes tenen a 4 punts de distància. És un partit vital per no complicar-se encara més la permanència a la categoria de bronze.¡