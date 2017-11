El Perfumerías Avenida renuncia a organitzar la Copa de la Reina

El Perfumerías Avenida va anunciar que renuncia voluntàriament a organitzar la propera Copa de la Reina que es disputarà al gener de 2018. El club considera que el pavelló de Würzburg de la ciutat de Saragossa no posseiria la capacitat suficient davant la gran demanda d'entrades que existiria per part de les aficions dels equips que es classifiquessin, fet pel qual van preferir retirar la seva candidatura i que sigui un altre club el que organitzi la important competició. Malgrat tot, el club Perfumerías Avenida, a més de disculpar-se davant la seva afició, espera poder presentar la propera temporada un projecte que sigui complet i estigui més elaborat en temps i forma. I per això ha pensat en comptar amb el pavelló Multiusos Sánchez Paraíso, un recinte que el club considera ampli i molt més adequat a les necessitats d'un esdeveniment d'aquesta magnitud.