Un punt i a vuitens de final

El Juventus s'encomana aquest vespre a l'Allianz Stadium, un camp en el qual no perd a Europa des de 2013, per treure un resultat positiu davant un Barcelona al qual li val un empat per acabar com a primer del grup D de la Lliga de Campions i, a falta d'una jornada, assolir els vuitens de final.

Aquest últim objectiu el va tenir al seu abast en el partit contra l'Olympiacos a Atenes, però l'empat a zero gols li va impedir assegurar-se el pas. Malgrat liderar el grup D, i a falta de dues jornades, el Barça ho té tot a favor seu però encara no té res segur. Tancarà la lligueta al Camp Nou el 5 de desembre contra l'Sporting de Portugal en un duel que podria ser irrellevant, o bé en el qual s'ho hagi de jugar tot a una carta.

El Barça torna a l'estadi torinès, on el curs passat va viure un dels pitjors moments de la temporada, en caure 3-0 en l'anada dels quarts de final, resultat que va ser definitiu, perquè al Camp Nou la tornada va acabar amb un 0-0 que va significar l'eliminació de l'equip català.

En el primer partit de la fase de grups actual, el Barcelona va tornar aquell 3-0 a la Juventus, i amb aquest resultat l'equip d'Ernesto Valverde es va situar líder en la lligueta des del primer partit, ubicació que no ha abandonat. Piqué, que aquest cap de setmana va veure una groga que li impedirà jugar a València, tornarà a l'alineació de la Lliga de Campions després de perdre's l'últim partit, contra l'Olympiacos, precisament per una sanció, després de l'expulsió en la tercera jornada. El portuguès Nélson Semedo està advertit de sanció si veu una groga.

A més de la recuperació de Piqué, el Barça viatjarà a Torí amb un Luis Suárez al qual sembla que li va anar bé el descans de dues setmanes a Barcelona durant la tercera parada per les seleccions. Valverde podria donar continuïtat a Paco Alcácer en l'atac, al costat de Messi i l'uruguaià. A Torí el Barça haurà de jugar-s'ho tot, encara que ja li val l'empat, per assolir els vuitens de final, i el cap de setmana visitarà al València, segon a la Lliga, que es troba a quatre punts. Buffon tornarà a la titularitat al Juventus, després de descansar el cap de setmana en lliga. Els italians acumulen 25 partits seguits sense perdre al seu estadi.