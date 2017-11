Resurrecció golejadora de Ronaldo i Benzema davant un dèbil Apoel

El Reial Madrid va superar el seu moment d'irregularitat amb una pluja de gols a Nicòsia davant el modest Apoel (0-6), que va pagar cara la seva valentia inicial abans d'encaixar sis gols en la «resurrecció» golejadora de Karim Benzema i Cristiano Ronaldo. Necessitava el Reial Madrid un partit com el de Nicòsia, davant un rival que ja ha salvat la seva imatge amb dos empats de prestigi davant el Borussia Dortmund i que somiava superar el vigent campió. La seva valentia va ser una invitació als jugadors de Zinedine Zidane, que van mostrar a l'inici els mateixos dubtes de tota la temporada, però es van deixar anar des que Modric va obrir el marcador i es van classificar per als vuitens de final.

I això que va començar el duel gaudint d'una oportunitat clara un Cristiano Ronaldo que es va mostrar ansiòs fins que va marcar a la segona part. Va canviar Zidane el seu dibuix, amb un retoc de noms per a un 4-4-2, donant descans a Casemiro i Isco per recuperar un clàssic doble pivot on es veu més còmode Kroos, amb Lucas Vázquez i Asensio a les bandes. No va ser un duel per jutjar el canvi. El rival va desaparèixer als 23 minuts, des del greu error en el rebuig de Vinicius, de taló, que va aprofitar Modric per fer el primer gol. Va ser a la recta final del primer temps quan el vigent campió va mostrar el seu poder en la rematada. En sis minuts, tres gols, dos de Benzema i un de Nacho després d'un córner.

Amb tot a favor seu, el Reial Madrid va completar el passeig en el segon temps. Ningú dubtava que Cristiano no pararia fins a marcar i el màxim golejador de la Lliga de Campions va demostrar que el seu únic gol a la Lliga és un accident. En cinc minuts va fer dos gols. El primer, aprofitant una passada de Marcelo amb un bonic cop de cap. El doblet va arribar en aprofitar un rebuig del porter. El Besiktas va ser l'altre equip que va obtenir ahir la classificació per a vuitens.