El Barça empata a Torí per passar a vuitens de final

El Barcelona va segellar ahir el pas als vuitens de final de la Lliga de Campions com a primer del grup D en empatar 0-0 al camp del Juventus, en un duel globalment igualat que va veure a les defenses com a principals protagonistes. El conjunt blaugrana, amb l'argentí Leo Messi que va començar el partit a la banqueta, va tenir el seu principal ensurt en el temps afegit, quan el porter alemany Marc-André Ter Stegen va realitzar una gran aturada després d'un xut del també argentí Paulo Dybala.

Amb una jornada d'antelació, el Barcelona ja va poder celebrar el seu pas als vuitens com a primer, mentre que el Juventus necessitarà aconseguir la seva plaça a la següent ronda a la propera visita a l'Olympiacos a Atenes. A falta de quatre dies per a la visita al València a Mestalla, el tècnic espanyol Ernesto Valverde va decidir deixar a la banqueta Messi, Jordi Alba i Paco Alcácer per donar pas al francès Lucas Digne, el brasiler «Paulinho» i el gironí Gerard Deulofeu.

Els quatre migcampistes del Barcelona van estar en constant superioritat numèrica contra el doble pivot del Juventus, format pel bosnià Miralem Pjanic i l'alemany Sami Khedira, el que va permetre al conjunt blaugrana gestionar els ritmes de joc. El Barcelona va prendre el comandament del partit va fregar el primer gol en el minut 22, quan una falta llançada per Rakitic va impactar al pal. El croat va centrar des 35 metres i la pilotaes va estavellar contra la fusta amb el porter Gianluigi Buffon que ja no podia intervenir.

Per la seva banda, el Juventus va estar molt atent a no deixar espais als catalans i es va acostar a la porteria de Ter Stegen a la vora del descans primer amb un xut del colombià Juan Guillermo Cuadrado i després amb un de l'argentí Paulo Dybala, que van marxar massa alts. El Barcelona va sortir amb agressivitat en la represa i va dominar completament el joc en els primers deu minuts, buscant el gol amb una falta directa llançada per l'uruguaià Luis Suárez i amb una gran jugada individual de Deulofeu.No obstant això, amb l'empat 0-0 encara al marcador, Valverde va decidir donar pas a Messi, que va saltar al camp en substitució del propi Gerard Deulofeu.

Malgrat no forçar el ritme, l'argentí va il·luminar el duel del Barcelona amb unes grans jugades: en el 68, va servir una gran passada a l'espai a Digne, que va arribar a l'àrea de penal i que va centrar a la recerca de Suárez, encara que Rugani va aconseguir tallar la seva assistència. Poc després, Messi va donar una gran pilota aAndrés Iniesta, tot i que també en aquest cas la defensa torinesa va aconseguir contenir l'atac blaugrana. El mateix Iniesta va ser protagonista d'un moment de gran esportivitat de l'afició torinesa, quan després de ser substituït a la recta final per Jordi Alba, va sortir del camp rebent una llarga ovació.

En els últims minuts, el conjunt torinès va prémer amb més determinació i va tenir una gran ocasió per fer-se amb els tres punts just en el temps afegit: Dybala va disparar des del límit de l'àrea i Ter Stegen li va negar el gol amb una gran intervenció. Així, el Barcelona rebrà l'Sporting Lisboa sense pressions en l'última jornada mentre que el Juventus visitarà l'Olympiacos amb el passi de ronda encara en joc. No obstant això, si l'Sporting no guanya al Camp Nou, els torinesos aconseguiran ficar-se en vuitens fins i tot en cas de derrota.