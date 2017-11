Girona s'interessa per substituir Salamanca com a escenari de la Copa

La temporada passada, el Perfumerías Avenida i el seu entorn van indignar-se quan la federació espanyola va decidir adjudicar l'organització de la Copa a l'Spar Citylift Girona. A Salamanca consideraven que la competició s'havia de jugar al Würzburg per celebrar els 25 anys del club a l'elit, però, els responsables de la FEB es van decantar per jugar a Fontajau davant la superioritat tècnica i econòmica de la candidatura de l'Uni. Ara, un any més tard, i quan la federació havia concedit la Copa del 2018 a l'Avenida, únic club que havia presentat candidatura aquest cop, a Salamanca han baixat del carro a menys de dos mesos de la Copa (19-21 de gener).

La renúncia de l'Avenida deixa la FEB amb molt poc marge. O la federació organitza ella mateixa la competició en un pavelló relativament proper a Madrid, ahir es van posar sobre la taula opcions com Valladolid o Palència, o accepta una nova proposta d'un club que pugui acabar entre els sis primers de la lliga al final de la primera volta i es vegi amb forces d'organitzar la Copa. Aquí entra en joc l'Spar Citylift. Els responsables del club saben que, esportivament parlant, és molt millor ser l'amfitrió de la Copa que jugar a Valladolid o Palència, on l'afició de l'Avenida seria majoria. I, econòmicament parlant, ser la seu de la Copa pot no ser un mal negoci si es fa bé. Per tot plegat, durant el dia d'ahir, la gent del club va temptejar tant a la federació com a l'ajuntament de Girona la possibilitat de tornar la Copa a Fontajau. El moment polític no sembla el més adequat, però, sí tant a Madrid com a Girona es mira més cap a l'esport que cap a la política una nova Copa a Fontajau és possible. La solució, en pocs dies.