El Landes de Queralt Casas acaba amb la imbatibilitat de l'Uni a Europa

L'Spar Citylift Girona necessitarà guanyar la setmana vinent a la pista del Ceglèd hongarès per ser un dels vuit millors equips de la primera fase de l'Eurocup i estalviar-se així jugar la primera de les eliminatòries de la segona fase de la competició. Les gironines, ja classificades des de l'anterior jornada, varen perdre ahir el seu primer partit de l'Eurocup a la pista del Landes que, amb la bescanonina Queralt Casas fent un molt bon partit, van anar sempre per davant gràcies al seu notable encert ofensiu contra l'ahir poc decisiva defensa gironina (88-75). Queralt Casas amb 18 punts, 4 rebots i 7 assistències va ser la millor jugadora del partit, mentre que la defensa de l'Uni no va poder rebaixar el nivell d'encert de les franceses que, per exemple, en el primer quart varen fer un impressionant 12/15 en tirs de dos punts per anotar 30 punts en només 10 minuts (30-25). Amb les habituals rotacions d'Èric Surís, les gironines varen aconseguir capgirar el partit de manera puntual abans del descans (40-41 amb un 2+1 de Rosó Buch), però les franceses varen anar gairebé sempre per davant en el marcador. El Landes va dominar amb avantatges curts, però les pilotes perdudes gironines i l'encert de Plagnard i Queralt Casas va permetre que el partit es decidís al principi del darrer quart quan el Landes va trencat la barrera dels deu punts. Al final, 88-75, i primera derrota del curs a Europa.