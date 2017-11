La tanda de penals frustra el Llagostera contra l'Horta

horta: Andrés, Salva, Morales , Castillo (Maldo, 85´), Genís (Makaay, 76´), Edgar, Galeano, Adri, Jota (Nolla, 52´), Coro, Arranz; ?llagostera: Flere, Chica (Raúl Fuster, 46´), Maynau, Pol Gómez, Esteban (Leo, 46´), Pitu (Facu, 57´), Marc Carbó (Ayala, 46´), Pol Tarrenchs, Maymi (Ousmane, 82´), Pablo, Moha; ?Gols: 0-1, min. 30, Maymí;

1-1, min. 95, Morales; PENALS: 1-0, Galeano; 1-1, Fuster; 2-1, Makaay; 2-2, Gabarre; 3-2, Isaac; 3-3, Facu; 4-3, Edgar; 4-4, Pol; 5-4, Morales; 5-5, Maynau; 6-5, Nolla; 6-5, falla Ousmane; ?Àrbitre: Calle Martínez; G T. Grogues: Salva, Adri i Coro, de l´Horta; Pol tarrenchs, Pol Gómez, Leo, Pablo, Maymi, Piti i Facu, del Llagostera; v T. vermelles: Arranz (Horta) i Leo (Llagostera) per una tangana al minut 90;

El Llagostera va quedar eliminat ahir al vespre de la Copa Catalunya quan ja es veia a la final. L´equip gironí havia pogut sobreviure al bon partit de l´Horta, un rival de Tercera Divisió, gràcies al providencial gol de Maymí a la mitja hora de joc, amb un xut que va desviar la defensa local, i per les aturades de Juan Flere, que ja havia sigut l´heroi en la ronda anterior contra el Girona. Però gairebé en l´última acció del temps afegit, i després que l´àrbitre expulsés un jugador de cada equip, Arranz i Leo, per una picabaralla, Morales va fer el gol de l´empat. Forçava, d´aquesta manera, que el segon finalista de la Copa Catalunya s´hagués de decidir des dels 11 metres.

Als penals l´Horta i el Llagostera van marcar els seus cinc primers xuts. Els barcelonins també van transformar el sisè, mentre que per al bàndol visitant fallava Ousmane. L´Horta es classificava d´aquesta manera per a una final de la Copa Catalunya que l´enfrontarà al Cornellà, botxí del Nàstic la setmana passada. El Llagostera, que ja es veia finalista, va acabar sortint eliminat i deprimit, a quatre dies del transcendental duel al camp de l´Atlètic Balears, on si els blaugrana no aconsegueixen puntuar, es poden començar a complicar-se molt la permanència a Segona B.

La diferència, anit, entre un rival de la categoria de bronze i un altre que milita a la quarta divisió, no va existir sobre el camp. De fet l´Horta va ser molt millor que els gironins. A la primera part els locals ja s´haurien pogut avançar, però en canvi qui ho va fer va ser el Llagostera, en la seva única ocasió, amb el xut de Maymí. A la represa el domini de l´Horta encara va ser més evident. El Llagostera va cedir la pilota i només jugava a esperar que passessin els minuts. Els de Nacho Castro van insistir i insistir i després de dos avisos d´Arranz i Nolla, Morales va igualar el partit amb un remat de cap a centrada de Maldo en el minut 95. Deliri local, penals, i l´Horta a la final i el Llagostera, a casa.