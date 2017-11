El tècnic del Sevilla, Berizzo, pateix un càncer de pròstata

L'entrenador del Sevilla, l'argentí Eduardo Berizzo, pateix un càncer de pròstata que se li ha detectat recentment i serà el tècnic el que haurà de decidir sobre el seu tractament. El Sevilla va explicar que se li ha detectat «un adenocarcinoma de pròstata» i que els exàmens futurs permetran decidir quin són els passos a seguir pel que fa al seu tractament». A la tarda, Berizzo no va canviar el seu pla de treball i va dirigir personalment l´entrenament.

Berizzo va citar els jugadors per a una sessió a porta tancada després que dimarts a la nit l'equip aconseguís empatar al Sánchez Pizjuán (3-3), davant el Liverpool anglès, un partit de la Lliga de Campions que al descans reflectia un 0-3 en contra. El tècnic sud-americà va saltar al terreny de joc principal de la instal·lació esportiva i, com és habitual abans d'iniciar el treball, va mantenir sobre la gespa una xerrada amb els seus jugadors i cos tècnic. Els primers minuts de l'entrenament van poder ser presenciats pels periodistes, com és habitual en totes les sessions de treball, encara que en aquesta ocasió es van desplaçar a la ciutat esportiva de forma massiva davant l'expectació que havia aixecat la notícia de la malaltia del tècnic.