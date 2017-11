Valverde reserva Messi de sortida pensant en el transcendental partit a València

Leo Messi, per primera vegada des de l'arribada d'Ernesto Valverde a la banqueta blaugrana, es va quedar ahir a Torí fora de l'onze inicial i no va jugar d'inici contra el Juventus. Per tot això, Valverde va variar el dibuix i va optar per alinear un 4-4-2 amb el gironí Gerard Deulofeu i Luis Suárez a la davantera. L'entrada de Digne com a lateral esquerre va ser una altra de les novetats. En la Juventus, la baixa de Chielini va obligar Massimiliano Allegri a variar la composició del seu onze i va disposar una defensa de tres.

Messi no era suplent en un partit del Barça des del 10 de setembre de 2016, quan el Barça va caure per 1-2 contra l'Alabès al Camp Nou. Segons apuntava el diari As al seu web, Valverde i Messi haurien pactat aquesta suplència per tal de donar descans a l'astre argentí abans del transcendental partit de diumenge a Mestalla contra el València en Lliga. Els blaugranes, líders, visiten el segon classificat, que es troba 4 punts per sota. Pot ser un duel determinant per deixar la Lliga encarrilada.

Tot i no jugar de sortida, Messi va acabar tenint minuts. Valverde el va fer sortir al terreny de joc a la segona part rellevant el gironí Deulofeu (min. 55).