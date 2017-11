Condemnen Robinho a nou anys de presó per una violació

El futbolista brasiler Robinho va ser condemnat ahir per la justícia italiana a nou anys de presó per participar en una violació en grup a una jove en una discoteca a Milà el 2013, segons van informar mitjans locals. En l'agressió, que s'hauria produït durant la seva etapa com a jugador del Milan, hi van participar cinc persones més.

Robinho, de 33 anys, que durant la seva carrera ha passat per clubs com el Reial Madrid (2005-2008) o el Manchester City (2008-2010), milita des de l'any passat a l'Atlètic Mineiro del seu país. A l'octubre de 2014, quan va transcendir la notícia que Itàlia l'investigava per aquests fets, els va desmentir. El 2009, quan participava en la lliga anglesa, també va ser investigat per una violació però finalment en va quedar absolt.