El copilot calongí d´Isidre Esteve

Isidre Esteve i Txema Villalobos repetiran en el proper ral·li Dakar, que arrenca a Lima (Perú) el 6 de gener, el tàndem que ja van posar en pràctica, amb èxit, en l'edició d'aquest 2017. D'aquesta manera, el pilot d'Oliana segueix confiant en un mecànic de Calonge de 42 anys que juntament amb el seu equip de confiança, encapçalat per David Pigem, ha estat fent la darrera repassada al cotxe amb què competiran al seu taller del PAEC calongí (Mecatech): un prototipus BV6 amb motor BMW 3 litres biturbo dièsel de 340 cavalls, que pot arribar als 170 quilòmetres per hora de velocitat, fabricat per l'empresa francesa SodiCars. De moment l'han testat a la Baja Aragón i al ral·li del Marroc amb molt bones sensacions. L'any passat, també integrats en el Repsol Rally Team, van acabar en la posició 34 amb un Mitsubishi T1. Ara l'ambició és «millorar la classificació i si podem estar al lloc 25 millor que al 30», afirma Villalobos.

Els inicis del copilot gironí d'Isidre Esteve al món del motor es remunten a l'equip Genikart, on feia de mecànic de carreres. «Era molt jove, feia d'aprenent. Després vaig anar a una empresa que feien cotxes de carreres, vaig arribar a ser el cap de mecànics, i el 2008 vam fer un cotxe per a l'Isidre Esteve. Ell ja havia patit la lesió amb la moto i un any més tard va tornar a correr un altre cop. Així va ser com el vaig conèixer», detalla. En aquella edició celebrada el gener de 2009 Esteve va patir de valent, acabant ple de llagues. Va ser així com la seva Fundació, uns anys més tard, el 2012, va presentar el prototip d'un coixí intel·ligent que n'evita l'aparició a les persones que van en cadira de rodes, un dels problemes més freqüents dels discapacitats. Se li obrien, per tant, de nou, les portes de l'alta competició.

«Quan va estar recuperat va pensar en mi. Em va trucar, em va explicar el seu projecte amb un Buggy, i em va proposar ser el seu copilot», detalla Txema Villalobos, que mai havia fet aquesta funció. Els resultats van començar a arribar, triomfant al campionat d'Espanya. I el 2016, amb el Repsol Rally Team, va sorgir l'opció del Dakar, amb un Mitsubishi T1, una prova que coneixia com a mecànic, tant l'africà com el que es corre a Sud-amèrica, gràcies a la seva experiència al costat de Salvador Servià, Xevi Foj o el projecte Girona-Dakar. Assegura que «no és fàcil competir-hi, costa molt», i només té paraules d'elogi cap a Isidre Esteve: «a l'hora de pilotar no té cap problema. Ens coneixem bé i des que anavem amb el Buggy hem anat evolucionant els comandaments. Intento fer sempre el que necessita i ara el cotxe va fantàstic. Ell amb una mà pot donar gas, frenar i girar, i l'altre usar-la pel canvi de marxes i l'embragatge», subratlla.

Villalobos admet que «el nostre no és un cotxe per guanyar el ral·li perquè per davant hi tenim els vehicles oficials i els seus immensos pressupostos, però sí que tot i estar a segona línia, és a prop d'aquests rivals. Si podem quedar 25ens, molt bé, però si som quinzens, encara millor, dependrà dels cotxes oficials que hi hagi». El vehicle ja és a França per ser verificat i embarcat cap al Perú. L'aventura, per a Esteve i Villalobos, arrenca a Lima el 6 de gener.