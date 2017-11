L'Olot prepara un esmorzar popular i espera 1.500 aficionats contra el Mallorca

L'Olot ja prepara la històrica visita del Mallorca que pot arribar a dur cap a 1.500 aficionats al Municipal. El líder intractable del Grup III de Segona B –12 triomfs, 3 empats i cap derrota– examinarà el nou Olot de Raúl Garrido que, en la seva estrena diumenge passat, va esgarrapar un punt del camp del Formentera (1-1). El partit es disputarà diumenge al migdia (12.00) i per tal de fer caliu, la Grada UE Olot, d'acord amb el club, ha organitzat un esmorzar popular a la prèvia. La trobada d'aficionats serà a les 2/4 de 10 a l'ATN de l'Estadi Municipal, amb un menú de carn a la brasa i embotit per agafar forces per fer bullir l'olla abans d'una matinal.

Mentrestant ahir, Garrido va desfer-se en elogis ahir cap als seus homes. «Aquests jugadors mereixen recompensa, m'emociona veure'ls entrenar, com ho senten i el comportament que tenen. Estic encantat», va dir abans de rebre un Mallorca amb «futbolistes de categoria superior».