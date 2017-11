Messi rep la quarta Bota d'Or de la seva carrera

El davanter del Barcelona Lionel Messi que ha rebut aquesta tarda, per quarta vegada en la seva carrera, la Bota d'Or com a màxim golejador de les Lligues Europees, no s'ha pronunciat, durant el seu parlament, sobre com es troba la seva renovació pel conjunt blaugrana.

El presentador de la gala ja ha avisat, a l'inici de l'acte, que avui no era el dia per parlar del futur de l'astre argentí, un assumpte que cada dia que passa sembla menys resolt.

El Barcelona va anunciar, al juliol passat, la renovació fins a 2021 de l'actual contracte de Messi, que finalitza aquesta temporada, i l'augment de la seva clàusula de rescissió fins als 300 milions d'euros.

No obstant això, a dia d'avui, segueix sense celebrar-se l'acte protocol·lari de la firma, amb el qual el club pretenia escenificar aquesta gran notícia per al barcelonisme.

Acompanyat de la seva dona, Antonella Roccuzzo, i del seu fill Thiago, i acompanyat pels seus companys Luis Suárez, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i pel president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va sortir Messi a recollir el seu premi.

Ho ha fet sobre un escenari instal·lat a la sala principal de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de la capital catalana, el lloc on ha recollit sempre les Botes d'Or que ha guanyat.

Li han preguntat sobre la seva Fundació, que col·labora amb l'Hospital de Sant Joan de Déu per curar el càncer infantil i també sobre la seva relació veïnal amb Luis Suárez, l'encarregat de lliurar-li al seu amic la Bota d'Or que ell va rebre, per segona vegada, l'any passat.

"Sempre vaig dir que els premis individuals vénen de la mà del col·lectiu. És un premi de tots, sense ells no hauria fet els gols que vaig fer. Això és de tot el grup", ha destacat el punta de Rosario.

També s'ha referit que mai s'ha considerat "un davanter" a l'ús i ha parlat de la seva evolució com a futbolista: "He crescut fora del camp i a dins. He anat millorant i acumulant coses al meu joc i, cada dia, gaudeixo més de ser jugador".

A Messi també li han preguntat sobre l'actualitat blaugrana: la seva suplència a Torí, a la qual no ha donat importància -"cada vegada s'ha de cuidar més, perquè cada vegada les temporades són més dures", ha apuntat- i el partit de Lliga de diumenge que ve a Mestalla.

"El València té una gran plantilla, va portar un bon tècnic (Marcelino García Toral), que té una idea clara i el fa jugar molt bé. I serà un partit complicadíssim, però vaja amb moltes ganes a buscar-lo", ha afirmat.

I així, sense tenir si vulgui que sortejar un sola pregunta sobre el seu futur en clau blaugrana, tal com havia pactat amb l'organització de la gala, Messi posava davant la premsa gràfica amb els seus quatre Botes d'Or, les mateixes que té el davanter portuguès del Reial Madrid Cristiano Ronaldo.

La primera d'aquestes, el davanter del Barcelona la va conquistar en la temporada 2009-10, la segona en la 2011-12, on va aconseguir el rècord de gols en una Lliga europea en una sola temporada (50) i la tercera en la 2012-13.

La quarta Bota d'Or l'ha aconseguit després d'anotar 37 gols el curs passat, superant a Bas Dost (Sporting de Portugal) i Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), tots dos amb 31, i Robert Lewandoski (Bayern de Munic)i el seu company al Barça Luis Suárez, que van fer 30 gols.