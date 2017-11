El Bordils visita la pista del Palma del Río, que està invicte com a local

La visita a la pista del Palma del Río (18.30) és una nova oportunitat del Bordils per aixecar el cap a la lliga després de la dura derrota de la setmana passada a casa contra el Torrelavega (20-28) en un resultat que deixa l'equip de Sergi Catarain en el darrer lloc de la classificació amb només tres punts.

Els andalusos són l'equip que, a dia d'avui, marca la línia del descens perquè és quart per la cua amb set punts (quatre més que el Bordils). Això sí, el Palma del Río no falla a la seva pista, hi ha gua­nyat els tres partits que hi ha jugat, contra rivals com Ikasa Madrid, Nava i Sinfín.