La Copa se'n va a Valladolid

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) encara no ho ha anunciat, però la Copa es jugarà a Valladolid del 19 al 21 de gener. La renúncia del Perfumerías Avenida havia obert la porta que l'Spar Citylift Girona s'interessés a organitzar la competició, tal com ja havia fet la temporada passada, però el club de Fontajau no s'ha acabat de decidir a fer el pas endavant de demanar que Fontajau fos la seu després de les consultes que ha fet en els tres últims dies tant a la FEB com a les esferes polítiques gironines i catalanes. El mateix president del club, Cayetano Pérez, que dimecres havia fet personalment els contactes amb l'Ajuntament de Girona, va ser l'encarregat de fer públic que l'Uni no es postularia oficialment per organitzar la Copa. «La Copa de la Reina 2017-2018 no es jugarà al Pavelló de Girona-Fontajau. No creiem que sigui el moment indicat per organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Desmentim tota informació que ens situï com a amfitrions de la competició», va explicar Pérez a través de les xarxes socials.

La realitat és ben senzilla. Un cop l'Avenida va baixar del vaixell a només dos mesos de la Copa, els responsables de l'Spar Citylift Girona varen pensar que repetir per segon any com a organitzadors era una bona oportunitat. Tant des del punt de vista esportiu com econòmic i social. L'èxit de l'edició passada així ho corrobora, però, quan entre dimecres i dijous temptegen la situació tant a Madrid (FEB) com a Girona (Ajuntament) es troben que l'actual situació política a Catalunya aixeca molts dubtes als dos llocs. A Madrid, els dirigents de la FEB tenien sobre la taula una opció alternativa a la candidatura del Perfumerías Avenida: organitzar la Copa a Valladolid sense que hi hagi cap club fent el paper d'amfitrió. Valladolid disposa de bones instal·lacions, va tenir un equip a l'ACB molts anys, i a poc més d'una hora per carretera des de Salamanca, l'afició de l'Avenida garanteix que hi hagi bon ambient al pavelló. Per a la FEB no tenir un equip organitzador a la Copa els comporta una mica més de feina i una mica menys de diners, però, en canvi, políticament els és més «senzill» donar la Copa a una ciutat propera a Salamanca que no pas repetir per segon any consecutiu a Catalunya.

Amb la FEB tenint sobre la taula l'opció de Valladolid, l'Spar Citylift Girona només hauria tirat endavant la candidatura si hagués tingut un suport ferm des de la plaça del Vi. Però l'alcaldessa, Marta Madrenas, tampoc ha vist gaire clar tornar a portar la Copa a Fontajau. Després de la repressió policial de l'1 d'octubre, el govern municipal va anunciar que evitarien coincidir amb representants de l'Estat en cap acte públic. I que la Copa de la Reina es jugués a Fontajau no acabava d'encaixar bé amb aquesta postura. A l'Uni li tocarà anar a Valladolid a intentar guanyar una Copa amb l'ambient en contra.