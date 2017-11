Un Reial Madrid poc lluït derrota al Màlaga

El Reial Madrid ha derrotat aquest dissabte al Madrid en un partit en què han trencat la seva manca de gols Karim Benzema i Cristiano Ronaldo tot maquillant la irregularitat i el excessos de confiança dels blancs davant un rival que sempre ha buscat més.

Un gol matiner de Karim Benzema (m. 9) no convidava a pensar en una tarda de nervis com la que ha viscut el Bernabeu. El Reial Madrid trencava la seva ratxa de tres partits sense encaixar gol de local amb la diana de Diego Rolán per empatar als 18 minuts i que desnivellaria tres minuts més tard Casemiro (m. 21).

En la represa i amb el marcador a favor han arribat moments d'irregularitat madridrista que el Màlaga ha aprofitat per empatar en una errada de Kiko Casilla. A 14 minuts del final Cristiano Ronaldo ha firmat el gol de la victòria en aprofitar el rebuig d'un penal que li aturava Roberto.

Fitxa tècnica



3 - Reial Madrid: Casilla; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos (Theo Hernández, min. 81), Isco (Modric, min. 62); Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo i Benzema (Borja Mayoral, min. 90).

2 - Màlaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Diego González, Juankar (Baysse, min. 36); Recio, Adrián, Keko (Juanpi, min. 66), Chory; Rolan i Peñaranda (Borja Bastón, min. 61).

Gols: 1-0, min. 9: Benzema; 1-1, min. 19: Rolan; 2-1, min. 21: Casemiro; 2-2, min. 58: Chory; 3-2, min. 76: Cristiano.

Àrbitre: Gil Manzano (Comité de Extremadura). Ha mostrat groga a Peñaranda (min. 29), Adrián (min. 43) per part del Màlaga i a Marcelo (min. 48) per part del Reial Madrid.