El Cornellà s'emporta els punts de Peralada

No ha pogut encadenar la tercera victòria consecutiva el conjunt xampanyer, que ha perdut aquesta tarda a casa contra el Cornellà. L'equip del Baix Llobregat ha tornat a tenir en la figura d'Enric Gallego, el màxim golejador de la categoria, com a màxim perill.

El davanter dels visitants ha avançat el seu equip en un moment psicològic, just abans del descans, fent que els peraladencs marxessin als vestidors amb el marcador en contra. A la represa, el mateix Gallego deixava el partit molt complicat pels locals marcant el seu segon gol de la tarda al minut 66 de partit.

El Peralada no tenia encert en atac i s'ha quedat amb menys forces quan a un quart d'hora pel final Joel Arimany ha estat al final. No obstant, a cinc minuts pel final ha aparegut Bambo Diaby per establir l'1 a 2 final al marcador.