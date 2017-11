El Girona torna al camí de la victòria mentre el Lloret cau a Caldes

El Citylift Girona va tornar a sumar la victòria després de cinc partits consecutius sense fer-ho, en el xoc que l´enfrontava davant l´Asturhockey, partit avançat de la onzena jornada que s´ha de disputar el proper 6 de desembre (el partit corresponent a aquesta novena jornada –contra el Noia– es jugarà el proper dimarts, 28).

La primera part va ser molt igualada, sense gaires ocasions clares de gol per cap dels equips i només el Girona, prop del descans, va aconseguir fer el primer gol del partit.

Només començar la segona part, els de Ramon Benito van encadenar tres gols en quatre minuts, posant un 4-0 gairebé insalvable en el marcador, i més quan al tram final Gelmà i Ramon aconseguien marcar el 6-0. En el darrer minut de partit, el visitant Carmona va fer el gol de l´honor.

El Lloret Vila Esportiva va caure a la pista del Caldes tot i haver aconseguit avançar-se en el marcador. Els de Manel Barceló van començar el partit molt bé, gràcies als gols de David Plaza i Lluís Grau, i al minut 13 ja guanyaven per 0-2. El Caldes, però, va demanar un temps mort i va canviar el signe del partit. Immediatament van aprofitar un penal per escurçar distàncies i no anar al descans amb els dos gols de desavantatge. A la represa els locals van aconseguir capgirar el marcador gràcies a dos gols d´Alexandre Acsensi, l´últim a dos minuts per al final.