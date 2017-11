El Llagostera d'Òscar Álvarez encara un duel transcendental a Son Malferit

El conjunt blaugrana visita aquest migdia el camp de l'Atlètic Balears (12 h) en un partit que s'ha convertit en vital per al camí del Llagostera a la competició i sobretot per la continuïtat de l'entrenador, Òscar Álvarez, que tindrà l'última bala a Palma per, en cas de victòria, seguir dirigint l'equip des de la banqueta. En cas contrari, el tècnic barceloní té molts números d'abandonar la seva posició al capdavant de l'equip aquesta propera setmana.

No obstant, l'equip i Álvarez només estan centrats a derrotar un Atlètic Balears que té quatre punts més que els gironins i que donaria un cop de moral molt fort si a un Llagostera al qual només li val la victòria per no veure que la salvació s'allunya a una distància de més de quatre punts. L'Atlètic Balears encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada a Son Malferit.