L'Olot empata a zero i suma un punt molt positiu

L'Olot ha empatat a zero davant el Mallorca, l'incontestable líder de la categoria. En un partit entretingut i amb ocasions, el conjunt olotí ha jugat molt bons minuts i ha tingut arribades per guanyar el duel. A la primera meitat, Marc Mas ha estat el més insistent. Per contra, Ginard ha esdevingut novament protagonista aturant dos xuts molt perillosos del visitant Abdón Prats.

A la represa, la més clara ha estat per Bonilla, del Mallorca, que ha estavellat la pilota al pal. Uri Santos, als últims minuts, també ha estat a prop de materialitzar un xut creuat. Al final, un punt molt bo per un Olot que la setmana que ve visita el filial del València.